INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perayaan Idul Adha 1444 H, Tahanan KPK Boleh Dibesuk 2 Jam

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |15:12 WIB
Perayaan Idul Adha 1444 H, Tahanan KPK Boleh Dibesuk 2 Jam
Ilustrasi (Foto : Freepik)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut merayakan Idul Adha 1444 H. Perayaan itu juga dirasakan oleh para tahanan lembaga antirasuah.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri berkata, pihaknya menggelar salat idul adha di rutan KPK. Puluhan tahanan, turut mengikuti ibadah tersebut.

"Sholat diikuti 52 orang Tahanan, baik dari Rutan Pomdam Jaya Guntur, Gedung Merah Putih, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, maupun Puspomal," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (29/6/2023).

Setelah menunaikan ibadah Sholat Idul Adha, KPK membuka layanan besuk bagi keluarga para tahanan. Setidaknya, para pengunjung diberikan waktu dua jam besuk oleh KPK.

"KPK membuka layanan kunjungan keluarga bagi para Tahanan. Kunjungan dijadwalkan pada pukul 10.00 hingga12.00 WIB di Rutan masing-masing," terang Fikri.

"KPK juga memfasilitasi keluarga Tahanan yang ingin mengirimkan makanan bagi para Tahanan, yang terjadwal pada pukul 07.30 - 09.30 WIB," tambahnya.

