HOME NEWS NASIONAL

Idul Adha 1444 H, Panglima TNI Berkurban Sapi Seberat 1,44 Ton

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |15:45 WIB
Idul Adha 1444 H, Panglima TNI Berkurban Sapi Seberat 1,44 Ton
Panglima TNI serahkan hewan kurban. (Foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono melaksanakan Sholat Idul Adha 1444 H, bertempat di Lapangan Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (29/6/2023).

Panglima didampingi Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Irjen TNI Letnan Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono dan Komandan Kormar Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah.

Dalam peringatan Idul Adha kali ini, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyerahkan hewan kurban berupa 1 ekor sapi jantan seberat 1,44 Ton.

Perayaan Idul Adha 1444 H, Tahanan KPK Boleh Dibesuk 2 Jam 

Di samping itu panitia akan menyembelih 20 ekor sapi dan 36 ekor kambing kurban di halaman Gedung Gada Marinir Cilandak.

Sholat Idul Adha 1444 H dengan tema “Jadikan Idul Adha 1444 H / 2023 M Sebagai Sarana Peningkatan Ketaqwaan dan Kepedulian” diikuti oleh ratusan jamaah, terdiri dari prajurit dan PNS TNI yang sedang bertugas serta panitia kurban.

Ceramah Sholat Idul Adha disampaikan Khotib Prof. DR. K.H. Othman Omar Shihab LC., M.A. Dia mengatakan dalam hidup ini belajar 3 hal. Yang pertama belajarlah untuk tidak merasa memiliki sesuatu karena hakikat kepemilikan hanyalah milik Allah SWT.

