Gempa M3,1 Guncang Bandung

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,1 mengguncang wilayah Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/6/2023), sekira pukul 15.49 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.97 Lintang Selatan - 107.07 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.1, 29-Jun-2023 15:49:32WIB, Lok:7.97LS, 107.07BT (116 km BaratDaya KAB-BANDUNG-JABAR), Kedlmn:16 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)