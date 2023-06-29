7 Fakta Jenderal TNI (Purn) Mulyono, dari Keluarga Sederhana hingga Diterima di UGM

JENDERAL TNI (Purn) Mulyono, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini terkenal dekat dengan anak buahnya. Pria Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) 1983 ini tak segan-segan membuang bintang empatnya agar lebih dekat dengan prajurit.

Berikut fakta-fakta mengenai Jenderal TNI (Purn) Mulyono:

1. Lahir dari Keluarga Sederhana

Mulyono lahir di Desa Cepokosawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 12 Januari 1961. Dia anak ketiga dari tujuh bersaudara.

Ayahnya bernama Suyatno Yatno Wiyoto yang bekerja sehari-hari sebagai pegawai Dinas Pekerjaan Umum bagian pengairan. Sedangkan ibunya, Pardinah merupakan ibu rumah tangga, karena memang juga tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Kelahiran Mulyono merupakan dambaan hati dan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga.

“Pemberian nama Mulyono yang merupakan anak ketiga mengandung maksud agar nantinya anak yang dilahirkan ini mempunyai sifat yang mulia atau membawa kemuliaan,” bunyi kalimat dikutip dari Buku Biografi Mulyono "Sosok Jenderal, Sang Pembeda" yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat, Bandung, 2018.

Keluarga Suyatno merupakan keluarga sederhana. Penugasan Suyatno di Dinas Pekerjaan Umum sebagai penjaga pintu air termasuk sebagai petugas kebersihan dan mengatur air. Niat Suyatno untuk mengabdi kepada negara tidak pernah surut meski sebagai pegawai golongan rendah, hanya berbekal pendidikan Sekolah Rakyat (sekarang Sekolah Dasar atau SD), itu juga tak lulus. Sehingga hanya memiliki surat keterangan pernah sekolah SR di sekolah tersebut.

Pada saat mendaftar pekerjaan, yang digunakan bukan ijazah, tetapi surat keterangan tersebut. Suyatno juga bertani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain bekerja sebagai pegawai negeri.