INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini Daftar Bacawapres Terbaik untuk Prabowo Subianto Versi SMRC

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |19:30 WIB
Ini Daftar Bacawapres Terbaik untuk Prabowo Subianto Versi SMRC
Prabowo Subianto. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis sejumlah nama Bakal calon wakil presiden (Bacawapres) untuk Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Prof. Saiful Mujani dalam program ’Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode 'Bakal Calon Wakil Presiden Pilihan Publik' pada Kamis (29/6/2023).

Apabila Prabowo Subianto hendak berhadapan dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, maka sejumlah responden yang disurvei oleh SMRC pada survei nasional pada Mei 2023 tidak melihat ada nama Bacawapres yang sangat menonjol.

 BACA JUGA:

Sebanyak 13,9 persen responden yang menyebut nama Sandiaga Uno paling baik mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian 11,3 persen responden melihat duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir cukup ideal dalam Pilpres 2024.

Selain kedua nama tersebut, nama-nama yang dipilih untuk mendampingi Prabowo Subianto yakni Mahfud MD 11,2 persen; Muhaimin Iskandar 10,5 persen; AHY 10,2 persen; Khofifah Indar Parawansa 6,6 persen; Airlangga Hartarto 5,2 persen; Yahya Cholil Staquf 4,5 persen; Said Aqil Siroj 1 persen. 

Perlu diingat masih ada 25,6 persen responden belum menjawab terkait siapa Bacawapres Prabowo Subianto yang terbaik.

Saiful menyebut bahwa nama-nama tokoh yang disimulasikan sebagai pendamping Prabowo ini tidak ada yang menonjol. Selisih suara antara Sandiaga, Erick, Mahfud MD, Muhaimin, dan AHY kurang lebih sama. 

“Tidak ada tokoh yang berbeda menurut versi masyarakat tentang siapa yang sebaiknya menjadi calon wakil untuk Prabowo Subianto,” kata Saiful. 

1 2
      
