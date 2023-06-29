Survei SMRC Ungkap Peluang Erick Jadi Bacawapres Ganjar Sangat Potensial

JAKARTA - Founder Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Prof. Saiful Mujani, menyebutkan nama Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI, Erick Thohir menjadi salah satu nama Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) paling potensial untuk mendampingi Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.

Hal tersebut disampaikan dalam program ’Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ episode 'Bakal Calon Wakil Presiden Pilihan Publik' pada Kamis (29/6/2023).

"Erick Thohir ini sudah disosialisasikan dan ET sendiri sudah cukup banyak melakukan sosialisasi. Dan sudah ada PAN yang menjagokan Erick menjadi Cawapres kalau PAN berkoalisi dengan PDIP Ganjar ataupun Gerindra dengan Prabowo," ujar Saiful Mujani.

Ia menyebutkan selain nama Erick Thohir adapula nama kandidat lainnya yang baru-baru ini didengungkan seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Nama Ridwan Kamil menarik dan penting karena provinsi paling besar. Cuma kita menghitung Ridwan Kamil itu berasal dari Partai Golkar. Namun kita lebih mempertimbangkan Ketum Golkar untuk menjadi Cawapres kalaupun ingin disandingkan dengan Ganjar," kata dia.

Terkait nama Bacawapres lainnya yakni TGB Zainul Majdi dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) disebut Saiful Mujani juga menjadi salah satu nama yang berpeluang mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

"Tuan Guru Bajang itu juga menarik dia tokoh di luar Jawa dari NTB, provinsi yang cukup besar, dan punya dua kali pengalaman menjadi Gubernur, dan juga merupakan tokoh muslim di Indonesia itu faktor yang perlu dipertimbangkan," kata Saiful Mujani.

Terkait nama TGB sebagai Cawapres Ganjar Pranowo, Saiful Mujani menyebutkan hal tersebut baru muncul baru-baru ini, sehingga pihaknya belum mendapatkan data baru untuk memantau sejauh mana TGB mendapatkan dukungan dari masyarakat.

"Karena salah satu unsur yang patut dipertimbangkan untuk menjadi Cawapres adalah seberapa besar dukungan dari pemilih dan dapat mendongkrak suara Capres-nya. Perlu ada observasi untuk memantau Capresnya memenangkan Pilpres," terangnya.

Terkait Bacawapres Ganjar Pranowo, Saiful Mujani melihat Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki harapan agar Erick Thohir menjadi Cawapres Ganjar Pranowo.

"Kita lihat Erick dan Sandiaga Uno dari hasil survei (Mei 2023, Erick 19,4 persen dan Sandiaga Uno 14,3 persen. Kita menemukan di sini Erick bedanya sekitar 5% (dari Sandiaga Uno). Untuk signifikan dan meyakinkan harus dua kali margin of error," kata Saiful Mujani.

Sehingga pertarungan menjadi Bacawapres Ganjar Pranowo antara Sandiaga Uno dan Erick Thohir kata Saiful Mujani masih akan terus terlihat ke depannya.

"Jadi harusnya Erick 21% atau 20% itu baru kita bisa yakin. Kalau ini saya anggap kurang lebih seimbang antara Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Kalau Erick Thohir dengan Mahfud MD itu memang berbeda signifikan," terangnya.

Nama Erick Thohir untuk Bacawapres Ganjar Pranowo disebut Saiful Mujani cukup bagus dibanding tokoh-tokoh lain terutama kalau dibandingkan dengan Khofifah dan AHY.