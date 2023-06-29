Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Elektabilitas Erick Thohir Melonjak Usai Bawa Sepak Bola Indonesia Mendunia

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |20:58 WIB
Erick Thohir (foto: dok MPI)
Erick Thohir (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Singgih Manggalaou mengatakan, elektabilitas Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir dari berbagai temuan lembaga survei belakangan terus melejit.

Hal itu dikarenakan pemimpin andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi tersebut terbukti mampu bekerja membawa sepak bola Indonesia mendunia.

“Data statistik terakhir menempatkan Pak Erick Thohir tertinggi, sebab diuntungkan momentum sebagai Ketum PSSI, namanya selalu muncul dalam trending,” kata Singgih dalam keterangannya, Kamis (29/6/2023).

Di bawah arahan Erick Thohir, kini induk federasi sepak bola di Tanah Air itu terus menunjukkan prestasi yang gemilang. Salah satunya yaitu dengan menyabet medali emas sepak bola di ajang SEA Games Kamboja 2023 beberapa waktu lalu.

Tak berhenti dengan raihan medali emas SEA Games Kamboja 2023, Erick Thohir kemudian sukses memboyong juara Piala Dunia 2022, Argentina untuk melakukan latih tanding melawan Indonesia pada Senin (19/6) lalu. Selain catatan gemilang tersebut, dengan relasi yang dimiliki Eks Presiden Inter Milan itu, Indonesia berhasil mendapatkan kepercayaan dari federasi sepak bola internasional atau FIFA.

Indonesia secara resmi telah ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 yang akan dilaksanakan pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Maka dari itu, Singgih menyebut model kepemimpinan yang dimiliki Menteri BUMN Erick Thohir mampu membawa lembaga yang dipimpinnya menuai hasil positif.

Selain mendapatkan hasil positif, Anggota Kehormatan Banser NU itu juga terbukti membuat Kementerian BUMN dan PSSI bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya.

“Dengan model kepemimpinan transformasional, Pak Erick Thohir mampu membawa BUMN bersinergi dengan stakeholder lainnya, bahkan sebagai Ketum PSSI menambah position power tersendiri,” terang Singgih.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
