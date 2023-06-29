Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Kecam Keras Aksi Pembakaran Alquran di Swedia saat Momentum Idul Adha

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |21:02 WIB
Indonesia Kecam Keras Aksi Pembakaran Alquran di Swedia saat Momentum Idul Adha
Illustrasi (foto: Freepik)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengutuk keras aksi pembakaran Alquran oleh seorang warga negara Swedia, di depan Masjid Raya Södermalm, Stockholm bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Adha 1444 H.

"Indonesia mengecam keras aksi provokatif pembakaran Alquran oleh seorang warga negara Swedia di depan Mesjid Raya Södermalm, Stockholm saat Hari Raya Idul Adha," tulis Kemlu dikutip dalam akun Twitternya @Kemlu_RI, Kamis (29/6/2023).

Indonesia menilai tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan karena mencederai perasaan umat muslim di dunia.

"Tindakan ini sangat mencederai perasaan umat Muslim dan tidak bisa dibenarkan," ujarnya.

Sebagai informasi, ada beberapa kasus aktivis yang secara terbuka merobek halaman Alquran dan membakarnya, terutama di negara-negara Nordik.

