PSSI Jajaki Undang Negara Besar Sepak Bola Lainnya, Effendi Syahputra: Meningkatkan Kualitas Timnas

JAKARTA - Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali menyebutkan pihaknya sedang melakukan pendekatan ke sejumlah negara besar sepak bola, seperti Portugal, Brazil, dan Maroko.

Merespons hal tersebut, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra menyambut positif pendekatan tersebut.

Jika terealisasi, Effendi Syahputra --yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu-- menyebutkan akan menambah pengalaman Skuad Garuda menghadapi negara-negara kuat.

BACA JUGA:

"Kita menyambut positif kedatangan tim-tim besar ke Tanah Air, ini tentu akan bermanfaat meningkatkan kualitas sepak bola kita," kata Effendi, Kamis (29/6/2023).

Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- menyebutkan, dengan menghadapi negara-negara kuat akan menambah kepercayaan diri para punggawa Timnas Garuda.

"Terutama soal mental dan jiwa tarung Timnas Garuda kita, dengan terbiasa bertarung pada level tinggi mudah-mudahan akan menjadi kebiasaan pula dalam setiap _event_ yang dilakoni Timnas baik pada level Asia Tenggara maupun level Asia," ujar juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.

BACA JUGA:

Effendi Syahputra Beli Saham PSPS, Kembalikan Format Lama Klub Kebanggaan Warga Pekanbaru

Sebelumnya, Zainudin Amali mengatakan sudah ada komunikasi antara PSSI dengan duta besar Indonesia di Portugal. Komunikasi itu merupakan pembicaraan awal rencana digelarnya laga Timnas Indonesia vs Portugal di Tanah Air.

Namun, ucapan Zainudin Amali itu disalahartikan banyak pihak. Banyak orang yang menilai laga Timnas Indonesia vs Portugal sudah bakal terealisasi. Padahal, PSSI sendiri baru melakukan penjajakan awal.