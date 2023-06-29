Erick Thohir Dinilai Paling Layak Dampingi Prabowo, Punya Sejumlah Kecocokan

JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir menjadi tokoh yang dinilai paling layak untuk menjadi Calon wakil presiden (Cawapres) untuk Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan Political Weather Station (PWS) pada bulan Juni 2023.

Peneliti PWS, Sharazani menyampaikan bahwa ada tiga nama tokoh yang dianggap paling layak untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ketiga nama itu di antaranya Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD.

"Hasil survei PWS ini menunjukan bahwa nama Erick Thohir (18,5%), Mahfud MD (18,2%) dan Ridwan Kamil (16,8%) dinilai publik sebagai sosok yang paling cocok menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto," kata Sharazani, dikutip Kamis (29/6/2023).

Sharazani MA menyatakan Erick Thohir ideal untuk mendampingi Prabowo. Pasalnya dua sosok pemimpin ini adalah figur yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga bisa meneruskan program pemerintahan jika diberikan amanah untuk menjadi pemimpin negara selanjutnya.

“Prabowo Subianto dan Erick Thohir sama-sama tokoh kepercayaan Jokowi, sehingga banyak pendukung Jokowi yang berkeyakinan bahwa Prabowo-Erick akan melanjutkan program-program besar Jokowi,” ucapnya.

Sharazani juga mengatakan banyak kecocokan antara Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Salah satunya adalah kecocokan antara kepemimpinan militer dan sipil, kemudian berasal dari dalam serta luar Jawa.

Ditambah lagi dengan kombinasi antara kepemimpinan senior dan muda sehingga mencakup seluruh segmentasi usia pemilih di Indonesia.