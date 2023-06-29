Gempa M3,5 Guncang Pesisir Selatan Sumbar

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,5 mengguncang Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis (29/6/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 22:36 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.5, 29-Jun-2023 22:36:08WIB, Lok:1.88LS, 100.37BT (63 km BaratDaya PESISIRSELATAN-SUMBAR), Kedlmn:22 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )