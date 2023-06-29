Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Sebut Madura Masih Tinggi Angka Kemiskinan dan Gizi Buruk

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |23:33 WIB
DPR Sebut Madura Masih Tinggi Angka Kemiskinan dan Gizi Buruk
Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Rudana (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kemiskinan serta gizi buruk di Madura masih tinggi dan perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Hal itu diutarakan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana saat saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur.

"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu melalui keterangannya, Kamis (29/6/2023).

Misalnya, kata dia, Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi Rp245 juta untuk penanganan stunting. Menurut dia, anggaran tersebut sangat minim.

"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," ujarnya.

Kunjungan BKSAP DAY mengambil tema dan perannya turut dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Menurut Putu, peran parlemen dalam tiga fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah, pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.

“Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” bebernya.

Putu menambahkan, untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.

"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," kata Legislator asal Bali ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/337/3120083/stunting-k53U_large.jpg
Berantas Stunting, Kemendukbangga Minta Pemda Fokus pada Pencegahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/337/3028615/duh-5-8-juta-balita-indonesia-bermasalah-gizi-SybV2tUaF9.jpg
Duh! 5,8 Juta Balita Indonesia Bermasalah Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/340/3011996/begini-cara-pemkab-tangani-stunting-hingga-kemiskinan-ekstrem-di-lebak-T30NqBNelP.jpg
Begini Cara Pemkab Tangani Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem di Lebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/337/2993464/cegah-stunting-ibu-hamil-dan-balita-dinilai-perlu-dukungan-nutrisi-JVDRknmqOl.jpg
Cegah Stunting, Ibu Hamil dan Balita Dinilai Perlu Dukungan Nutrisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/244/2900573/lebih-dari-300-balita-di-gianyar-terindikasi-alami-stunting-ekl0ZojccR.jpg
Lebih dari 300 Balita di Gianyar Terindikasi Alami Stunting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/338/2899312/duh-puluhan-ribu-balita-di-jakarta-alami-gizi-buruk-begini-penjelasan-heru-budi-MKcDdC2CxN.jpg
Duh! Puluhan Ribu Balita di Jakarta Alami Gizi Buruk, Begini Penjelasan Heru Budi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement