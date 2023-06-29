Jabat Ketua Harla Seabad NU, Erick Thohir Dinilai Cawapres Potensial Kalangan Nahdliyin

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai sebagai salsah satu sosok calon wakil presiden (cawapres) yang potensial. Selain memiliki elektabilitas tinggi, Ketua Umum (Ketum) PSSI itu juga sangat populer di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin.

Erick Thohir diketahui sebagai Ketua Panitia Seabad Nahdlatul Ulama (NU) beberapa waktu lalu.

“Pak Erick Thohir sangat populer di kalangan NU dalam momen Harlah 1 Abad yang digelar di Sidoarjo,” kata Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Singgih Manggalaou, Minggu (29/6/2023).

Kepopuleran salah satu menteri andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi tersebut juga tak semata-mata muncul di momen Harlah 1 Abad NU beberapa waktu lalu. Sebab, selama ini Erick Thohir juga sering kali terlihat berdiskusi dengan para Nahdliyin di berbagai kesempatan.

Erick Thohir diketahui bagian dari keluarga besar NU sebagai Anggota Kehormatan Banser. Tak ayal, dirinya juga mendapatkan dukungan dari para petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk maju sebagai cawapres.

Selain dekat dengan para petinggi dan struktural NU, Erick Thohir juga menjadi salah satu inisiator lahirnya Badan Usaha Milik NU (BUMNU).