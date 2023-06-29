Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jabat Ketua Harla Seabad NU, Erick Thohir Dinilai Cawapres Potensial Kalangan Nahdliyin

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |23:38 WIB
Jabat Ketua Harla Seabad NU, Erick Thohir Dinilai Cawapres Potensial Kalangan Nahdliyin
Erick Thohir (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dinilai sebagai salsah satu sosok calon wakil presiden (cawapres) yang potensial. Selain memiliki elektabilitas tinggi, Ketua Umum (Ketum) PSSI itu juga sangat populer di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin.

Erick Thohir diketahui sebagai Ketua Panitia Seabad Nahdlatul Ulama (NU) beberapa waktu lalu.

“Pak Erick Thohir sangat populer di kalangan NU dalam momen Harlah 1 Abad yang digelar di Sidoarjo,” kata Pengamat Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Singgih Manggalaou, Minggu (29/6/2023).

Kepopuleran salah satu menteri andalan dan kepercayaan Presiden Jokowi tersebut juga tak semata-mata muncul di momen Harlah 1 Abad NU beberapa waktu lalu. Sebab, selama ini Erick Thohir juga sering kali terlihat berdiskusi dengan para Nahdliyin di berbagai kesempatan.

Erick Thohir diketahui bagian dari keluarga besar NU sebagai Anggota Kehormatan Banser. Tak ayal, dirinya juga mendapatkan dukungan dari para petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk maju sebagai cawapres.

Selain dekat dengan para petinggi dan struktural NU, Erick Thohir juga menjadi salah satu inisiator lahirnya Badan Usaha Milik NU (BUMNU).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/340/2981354/pemilu-2024-perolehan-suara-airin-tertinggi-di-internal-golkar-hq2qc1H232.jpg
Pemilu 2024, Perolehan Suara Airin Tertinggi di Internal Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/525/2971404/pileg-2024-kpu-dinilai-perlu-jelaskan-kesalahan-data-hitung-suara-di-jabar-ZEAlgRvI3r.jpg
Pileg 2024, KPU Dinilai Perlu Jelaskan Kesalahan Data Hitung Suara di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969139/6-negara-yang-adakan-pemilu-pada-2024-selain-indonesia-GHhcs5mOAt.jpg
6 Negara yang Adakan Pemilu pada 2024 Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952287/dukung-pemilu-berintegritas-bawaslu-minta-masyarakat-ikut-waspadai-kecurangan-NhhlzFqmeo.jpg
Dukung Pemilu Berintegritas, Masyarakat Diminta Ikut Waspadai Kecurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/337/2951675/bawaslu-pemilu-jujur-lahirkan-pemimpin-yang-dapat-dipercaya-WtFdPb3K67.jpg
Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dapat Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/1/2870530/partai-pendukung-rentan-bermanuver-koalisi-prabowo-terancam-bubar-INU6YDK7Hl.jpg
Partai Pendukung Rentan Bermanuver, Koalisi Prabowo Terancam Bubar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement