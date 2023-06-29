Kronologi Kebakaran Rumah Kontrakan di Cakung, Penghuni Main Handphone Sambil Dicas

JAKARTA - Sebuah rumah kontrakan terbakar di Jalan Tipar Cakung, Blok Haji Amin, Cakung, Jakarta Timur, pada Rabu (28/6/2023) malam. Dugaan penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik.

Kepala Seksi Operasi (Kasie Ops) Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan, kebakaran itu terjadi sekitar pukul 21.27 WIB.

Awalnya, salah seorang penghuni rumah sedang bermain handphone sambil mengisi daya (charge) di tempat tidur. Tiba-tiba terjadi konsleting listrik hingga timbul api.

"Menyebabkan penyalaan dan api makin membesar," kata Gatot dalam keterangannya, Rabu 28 Juni 2023.