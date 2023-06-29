Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Ringan Guyur Sejumlah Wilayah DKI Jakarta Pada Hari Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |05:00 WIB
Hujan Ringan Guyur Sejumlah Wilayah DKI Jakarta Pada Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah wilayah DKI Jakarta diguyur hujan pada hari ini, Kamis (29/6/2023).

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jaktim dan Jakbar pada sore hari, serta wilayah Jakbar, Jaktim, dan Jaksel pada dini hari," demikian peringatan dini BMKG.

Pada pagi hari, cuaca cerah berawan menyambut seluruh wilayah administratif Ibu Kota.

Kemudian hujan ringan mengguyur Jakbar, Jaksel, Jaktim, pada siang harinya. Sementara itu, wilayah lainnya mengalami berawan.

Halaman:
1 2
      
