Singgung Martabat Wanita, Dua Pria di Tambora Keroyok Temannya Sendiri

JAKARTA - Seorang pria bernama Meilansyah (37) dikeroyok oleh dua temannya sendiri. Pengeroyokan itu dilakukan lantaran korban telah menyinggung martabat teman wanitanya.

Peristiwa pengeroyokan itu terjadi di Jalan Pintu Kecil, Kelurahan Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu 25 Juni 2023 lalu. Adapun dua pelaku yang mengeroyok korban yakni Yuda dan Dedi.

Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama menuturkan, antara dua pelaku dan korban saling kenal lantaran sering nongkrong bareng di kawasan Kota Tua, Tamansari.

Bahkan karena sering ketemu hingga menjadi akrab, mereka sepakat untuk membuat WA grup dengan nama 'Menambah Saudara'.

Kejadian pengeroyokan bermula ketika korban melontarkan kata-kata yang dinilai kedua pelaku tak pantas. Terlebih, kata-kata tersebut menyinggung wanita yang mereka kenal.

"Korban menulis kalimat 'semua ladies gacor bekas saya semua, dan ladies gacor itu kadaluarsa semua'. Menurut korban, chatnya di WA group tersebut dengan maksud bercanda namun para pelaku tidak terima atas ucapan korban meski korban sudah beberapa kali minta maaf namun tidak dimaafkan," kata Putra saat dikonfirmasi, Rabu 28 Juni 2023.

Putra menuturkan, kedua temannya itu tidak memaafkan korban. Kedua pelaku kemudian mencari Meilansyah dan menemuinya di kawasan Kota Tua. Keduanya lalu mengajak korban ke tempat yang sepi dan gelap untuk melakukan pengeroyokan.