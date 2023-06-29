Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Singgung Martabat Wanita, Dua Pria di Tambora Keroyok Temannya Sendiri

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |05:30 WIB
Singgung Martabat Wanita, Dua Pria di Tambora Keroyok Temannya Sendiri
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria bernama Meilansyah (37) dikeroyok oleh dua temannya sendiri. Pengeroyokan itu dilakukan lantaran korban telah menyinggung martabat teman wanitanya.

Peristiwa pengeroyokan itu terjadi di Jalan Pintu Kecil, Kelurahan Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu 25 Juni 2023 lalu. Adapun dua pelaku yang mengeroyok korban yakni Yuda dan Dedi.

Kapolsek Tambora Kompol Putra Pratama menuturkan, antara dua pelaku dan korban saling kenal lantaran sering nongkrong bareng di kawasan Kota Tua, Tamansari.

Bahkan karena sering ketemu hingga menjadi akrab, mereka sepakat untuk membuat WA grup dengan nama 'Menambah Saudara'.

Kejadian pengeroyokan bermula ketika korban melontarkan kata-kata yang dinilai kedua pelaku tak pantas. Terlebih, kata-kata tersebut menyinggung wanita yang mereka kenal.

"Korban menulis kalimat 'semua ladies gacor bekas saya semua, dan ladies gacor itu kadaluarsa semua'. Menurut korban, chatnya di WA group tersebut dengan maksud bercanda namun para pelaku tidak terima atas ucapan korban meski korban sudah beberapa kali minta maaf namun tidak dimaafkan," kata Putra saat dikonfirmasi, Rabu 28 Juni 2023.

Putra menuturkan, kedua temannya itu tidak memaafkan korban. Kedua pelaku kemudian mencari Meilansyah dan menemuinya di kawasan Kota Tua. Keduanya lalu mengajak korban ke tempat yang sepi dan gelap untuk melakukan pengeroyokan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721/pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679/pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159635/pengeroyokan-zNMy_large.jpg
Brutal! Gegara Sampah, Belasan Pengamen Keroyok dan Tusuk Pemuda di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/525/3154516/pengeroyokan-xrDN_large.jpg
Viral Pendekar PSHT Keroyok Warga di Depan Itenas Bandung, 4 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/519/3151392/fadhol-3hEz_large.jpg
Fakta Terbaru Pengeroyokan Perwira TNI AL di Malang, Pelaku Diduga 15 Orang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151091/pengeroyokan-DruC_large.jpg
Kantongi Identitas, TNI Kejar Buronan Pengeroyok Perwira AL di Terminal Arjosari Malang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement