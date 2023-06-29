Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kaget Dengar Suara Klakson Mobil, Sapi Kurban Tercebur ke Saluran Got di Kalideres

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |06:30 WIB
Kaget Dengar Suara Klakson Mobil, Sapi Kurban Tercebur ke Saluran Got di Kalideres
Sapi masuk got di Kalideres (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Seekor sapi tercebur ke saluran air atau got di Jalan Benda Raya Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu 28 Juni 2023. Peristiwa langka itu sontak menjadi tontonan banyak warga di lokasi.

Kasie Sektor Damkar Kalideres, Agus Sukoco mengatakan, insiden itu terjadi sekitar pukul 15.40 WIB sore. Awalnya pihak RW01 mendapat sumbangan hewan kurban berupa sapi dari salah satu pabrik yang ada di sekitar lokasi.

"Kemudian Pak Wahyudin selaku RW dan warga serta didampingi pengurus panita masjid hewan kurban membawa sapi tersebut," kata Agus.

Tiba-tiba, sesampainya di jalan dekat pompa SDA, sapi tersebut kaget akibat bunyi klakson mobil yang melintas. Alhasil, sapi belang tersebut tercebur ke dalam got.

"Sapi kaget akibat bunyi klakson mobil dan tercebur lah ke got, oleh warga sapi tersebut ditarik di saluran hingga pom bensin Kamal, dan lanjut Pak RW telpon ke kantor kemudian tim damkar Kalideres menuju lokasi," bebernya.

