Jamaah Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Membeludak, Pinggiran Kali Alternatif Gelar Sajadah

JAKARTA - Ribuan jamaah Sholat Idul Adha 1444 H, membanjiri kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (29/6/2023). Mereka bahkan terlihat mencari alternatif lain agar bisa menggelar sajadahnya.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, jemaah Sholat Idul Adha membludak hingga menutup kawasan pintu masuk masjid.

Kawasan halaman masjid, terlihat bak lautan manusia. Akibatnya, banyak dari mereka yang mencari sudut-sudut kosong di pelataran Masjid.

Terlihat, sebagian dari mereka yang menggelar sajadah dan mengikuti prosesi peribadatan tepat di depan kali atau pintu air Masjid Istiqlal.

Kendati demikian, hal tersebut tidak menyurutkan khidmatnya gelaran Sholat Idul Adha. Mereka, tetap terlihat antusias hingga berakhirnya prosesi tersebut.