Berbagi Rasa dan Kebersamaan, MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban untuk Orang yang Membutuhkan

JAKARTA – Hari Raya Idul Adha memang identik dengan hewan kurban. Untuk Idul Adha 1444 H kali ini, MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua MNC Peduli Syafril Nasution mengatakan kegiatan ini sudah lama dilaksanakan sejak 2013.

Melalui program ini, MNC Peduli ingin berbagi rasa dan kebersamaan dengan para umat muslim dan masyarakat yang layak menerimanya.

"Setiap tahun pengumpulan hewan kurban ini terus meningkat dan pada saat pandemi kemarin pun tidak menurun hewan kurban yang kami terima dan ini menunjukan kesadaran bahwa kurban itu penting dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Indonesia,"kata Syafril dalam acara Serah Terima Hewan Kurban Idul Adha 1444 H.

Syafril menuturkan, penyaluran hewan kurban oleh MNC Peduli tidak hanya dilakukan di Jabodetabek, tapi juga di wilayah Aceh hingga Papua dengan penyeleksian dari pihaknya kepada masyarakat yang berhak menerima.

Dalam kesempata itu, hewan kurban diserahkan langsung kepada warga Jakarta Pusat baik secara langsung maupun instansi terkait yakni di Kantor Kecamatan Menteng dan juga Kantor Kelurahan Kebon Sirih pada Rabu (28/6/2023).

Plt Lurah Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sendi Yusuf Maulana, mengucapkan terima kasih atas program dari MNC Peduli ini.