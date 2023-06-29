Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berbagi Rasa dan Kebersamaan, MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban untuk Orang yang Membutuhkan

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |09:18 WIB
Berbagi Rasa dan Kebersamaan, MNC Peduli Salurkan Hewan Kurban untuk Orang yang Membutuhkan
MNC Peduli membagikan hewan kurban di Jakarta Pusat (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTAHari Raya Idul Adha memang identik dengan hewan kurban. Untuk Idul Adha 1444 H kali ini, MNC Peduli menyalurkan ratusan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua MNC Peduli Syafril Nasution mengatakan kegiatan ini sudah lama dilaksanakan sejak 2013.

Melalui program ini, MNC Peduli ingin berbagi rasa dan kebersamaan dengan para umat muslim dan masyarakat yang layak menerimanya.

"Setiap tahun pengumpulan hewan kurban ini terus meningkat dan pada saat pandemi kemarin pun tidak menurun hewan kurban yang kami terima dan ini menunjukan kesadaran bahwa kurban itu penting dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Indonesia,"kata Syafril dalam acara Serah Terima Hewan Kurban Idul Adha 1444 H.

Syafril menuturkan, penyaluran hewan kurban oleh MNC Peduli tidak hanya dilakukan di Jabodetabek, tapi juga di wilayah Aceh hingga Papua dengan penyeleksian dari pihaknya kepada masyarakat yang berhak menerima.

Dalam kesempata itu, hewan kurban diserahkan langsung kepada warga Jakarta Pusat baik secara langsung maupun instansi terkait yakni di Kantor Kecamatan Menteng dan juga Kantor Kelurahan Kebon Sirih pada Rabu (28/6/2023).

Plt Lurah Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sendi Yusuf Maulana, mengucapkan terima kasih atas program dari MNC Peduli ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement