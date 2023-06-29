MNC Peduli dan MNC Land Salurkan Hewan Kurban, Kepala Desa Wates Ucapkan Terima Kasih

BOGOR – MNC Peduli melalui MNC Land menyalurkan hewan kurban kepada warga yang membutuhkan di wilayah Kabupaten Bogor.

Hal ini seiring dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kali ini, pembagian hewan kurban diserahkan ke dua lokasi, yaitu Masjid Agung Baitul Faidzin, Kecamatan Cibinong dan di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong.

Kepala Desa Wates Jaya Rudi Irawan turut berterima kasih kepada MNC Peduli dan MNC Land atas hewan kurban yang disalurkan. Hewan kurban ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan berkah untuk warganya.

"Saya ucapkan terima kasih banyak kepada MNC Land dan MNC Peduli yang telah memberikan hewan kurban berupa domba. Mudah-mudahan hewan kurban ini bermanfaat warga sekitar Desa Wates Jaya memberikan keberkahan buat warga kami dan mudah-mudahan ke depannya MNC Land tambah jaya lagi, tambah sukses lagi dan memberikan kontribusi lebih banyak lagi untuk pemerintahan Desa Wates Jaya," tutur Rudi.

Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Agung Baitul Faidzin, Ahmad Kamaludin, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas penyaluran hewan kurban dari MNC Peduli melalui MNC Land ini.

"Terima kasih kepada MNC Peduli yang telah memberikan hewan kurban untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan hewan kurban ini akan memberikan keberkahan untuk semuanya," kata Ahmad di lokasi, Rabu (28/6/2023).