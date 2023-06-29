Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lepas dari Ikatan, Sapi di Tanjung Priok Ngamuk Terperosok ke Saluran Air

Dimas Choirul , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |10:13 WIB
Lepas dari Ikatan, Sapi di Tanjung Priok <i>Ngamuk</i> Terperosok ke Saluran Air
Petugas damkar evakuasi sapi di Tanjung Priok (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Seekor sapi yang sudah disiapkan untuk di kurban lepas dari ikatan. Akibatnya, sapi tersebut terperosok ke dalam got, di Jalan Warakas IX, 007/011, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (28/6/2023) malam.

"Menurut informasi, sapi diikat di tiang pinggir jalan. Lalu, hewan tersebut terperosok ke saluran air dan tidak bisa naik," tulis keterangan akun @humasjakfire, Kamis (29/6/2023).

Pengurus panitia qurban setempat lantas menghubungi petugas penyelamat Sektor Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk meminta bantuan penanganan. Sebanyak 1 unit dengan 4 personel dikerahkan menuju lokasi.

"Evakuasi mulai berlangsung pukul 21.05 WIB (28/6) bekerja sama dengan warga sekitar menggunakan tripod pulley system. Sapi diikat tali agar memudahkan proses penarikan dari selokan menuju permukaan tanah," lanjutnya.

Beberapa saat kemudian, petugas berhasil mengevakuasi sapi malang tersebut. Kondisi sapi masih dinyatakan aman dan saat ini telah diawasi oleh panitia pemotongan hewan qurban setempat.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
