5 Artis Bacaleg Perindo Berbagi Kurban dan Santunan, Vianty Arvy: Bukan Hanya karena Momen Idul Adha

BEKASI – Lima artis bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD Kota Bekasi berbagi hewan kurban dan santunan dengan masyarakat pada momen Idul Adha 1444 H. Para Bacaleg mengatakan bahwa kegiatan berbagi kebahagiaan ini akan terus berlanjut meski di luar momen hari raya.

Total sebanyak tiga sapi dan satu kambing yang dikurbankan para Bacaleg Perindo itu disembelih dalam Idul Adha kali ini. Hewan kurban itu berasal dari seluruh kader Perindo -partai yang ditetapkan KPU sebagai partai bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024- di antaranya, Dede Sunandar, Juwita Bahar, Vianty Arvy, Fadholly, dan Imam Setiawan.

“Bukan hanya karena hajat besar saja, tapi mudah-mudahan kebaikan dari kami akan terus berjalan. Maksud dan tujuannya kan agar masyarakat merasakan kedekatan dengan kita,” kata salah satu kader Vianty Arvy, Kamis (29/6/2023).

Vianty juga menjelaskan momen berbagi ini juga tanda bahwa Partai Perindo hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, Partai Perindo juga dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

“Momen ini hanya salah satu bukti nyata bahwa Partai Perindo dekat dan hadir di tengah masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini lebih bermanfaat lagi,” tuturnya.