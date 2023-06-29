Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Soal Renovasi Jakarta Internasional Stadium, Ini Respons Pj Gubernur Heru

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |11:56 WIB
Soal Renovasi Jakarta Internasional Stadium, Ini Respons Pj Gubernur Heru
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok MPI)
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara terkait renovasi Stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang terletak di kawasan Jakarta Utara.

Heru Budi menyebutkan bahwa dirinya bersama Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir akan segera menyampaikan terkait tindak lanjut dari rencana renovasi tersebut.

“Saya nanti dengan Menteri BUMN dan pihak terkait akan statement di minggu depan. Ngga lama kok, paling satu minggu,” kata Heru kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/6/2023).

Kendati demikian, Heru Budi tidak menjelaskan secara rinci bentuk pernyataan seperti apa yang akan disampaikan terkait renovasi Stadion JIS itu.

Sebagai informasi, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 menggantikan Peru yang mengundurkan diri. Piala Dunia U-17 2023 dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Turnamen tersebut bakal diikuti 24 negara termasuk Timnas Indonesia U-17 yang otomatis tampil. Sejauh ini baru ada 22 negara yang merebut tiket putaran final. Masih tersisa dua tiket lagi yang bakal diperebutkan hari ini.

Sementara itu, Jadwal Piala Dunia U-17 2023 bentrok dengan pelaksanaan konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Menyikapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bakal mencarikan solusi.

