DPD Perindo Jakut Bagikan Daging Hewan Kurban ke Masyarakat

JAKARTA - Momentun perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dimanfaatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Utara (Jakut), untuk menebar kebaikan. Pada tahun ini DPD Partai Perindo berkurban satu ekor sapi.

Penyerahan daging kurban ini, dilakukan di kantor DPD Partai Perindo Jakut, jalan Raya Cilincing, Ruko Cilincing Plaza, Jakarta Utara, Kamis (29/6/2023).

Ketua DPD Partai Perindo Jakut, Capt Antonius Riyanto Saputro ditemani puluhan kader hadir langsung pada prosesi penyembelihan hewan kurban.

Antonius merasa senang, jajaran DPD Jakarta Utara sangat antusias ikut berpartisipasi menjalankan ibadah kurban sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi. Potongan daging ini nantinya akan diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kita akan bagikan disini khususnya bagi warga sekitar sini, juga fakir miskin dan kalangan menengah ke bawah," ucap Antonius Kamis (29/6/2023).

Dirinya yang maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap agar hewan kurban yang diterima ini, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ia mengaku, selain pelaksanaan kurban, pihaknya juga sering melakukan kegiatan sosial yang langsung menyentuh ke masyarakat.