INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kontrakan di Bekasi Terbakar, Seorang Lansia Tewas Akibat Kecapaian Padamkan Api

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |12:37 WIB
Kontrakan di Bekasi Terbakar, Seorang Lansia Tewas Akibat Kecapaian Padamkan Api
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

BEKASI - Sebuah rumah kontrakan di Jalan H Alam 3, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi mengalami kebakaran saat ditinggal ibadah Shalat Idul Adha. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran tabung gas.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, Eko Uban mengatakan peristiwa kebakaran terjadi pada Kamis (29/6/2023) pagi. Diduga dari salah satu rumah kontrakan terdapat tabung gas yang bocor yang membuat api menyala.

“Di rumah kontrakan itu sepertinya ada tabung gas bocor dugaan sementara. Kebetulan kan kejadiannya bersamaan dengan shalat Idul Adha," ungkap Eko, Kamis (29/6/2023).

Api saat itu langsung membesar hingga merembet ke dua rumah kontrakan lainnya. Api yang tak kunjung padam, kemudian juga menyambar ke rumah tingkat di area tersebut.

Halaman:
1 2
      
