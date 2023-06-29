Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pj Gubernur DKI Imbau Masyarakat Tak Buang Limbah Hewan Kurban Sembarangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |12:51 WIB
Pj Gubernur DKI Imbau Masyarakat Tak Buang Limbah Hewan Kurban Sembarangan
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di momen Idul Adha 2023 dan pemotongan hewan kurban menghimbau agar masyarakat untuk tidak membuang limbah kurban sembarangan. Hal itu bertujuan agar tidak mencemari lingkungan.

"Mudah-mudahan tidak ada yang buang limbah sembarangan," kata Heru kepada wartawan, Kamis (29/6/2023).

Heru mengatakan, pejabat kelurahan yang akan berpatroli untuk mengecek terkait adanya limbah kurban di daerahnya masing-masing.

"Nanti itu Pak Lurah dan Bu Lurah yang bertugas. Kan kemarin sudah ada panitia juga yang memberikan arahan, penjelasan sosialisasi" ucapnya.

Sebelumnya, warga Jalan Cikoko Barat III, Kelurahan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, mengeluhkan limbah kotoran sapi yang berada di sekitar permukiman mereka. Pasalnya, limbah tersebut mengeluarkan bau yang cukup menyengat.

“Permasalahan limbah sapi ini sudah berlangsung selama 21 tahun atau sejak 2002. Namun hingga saat ini tidak menemukan solusinya,” ujar salah satu warga, Hasan Alhabsy di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement