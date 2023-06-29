Pj Gubernur DKI Imbau Masyarakat Tak Buang Limbah Hewan Kurban Sembarangan

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di momen Idul Adha 2023 dan pemotongan hewan kurban menghimbau agar masyarakat untuk tidak membuang limbah kurban sembarangan. Hal itu bertujuan agar tidak mencemari lingkungan.

"Mudah-mudahan tidak ada yang buang limbah sembarangan," kata Heru kepada wartawan, Kamis (29/6/2023).

Heru mengatakan, pejabat kelurahan yang akan berpatroli untuk mengecek terkait adanya limbah kurban di daerahnya masing-masing.

"Nanti itu Pak Lurah dan Bu Lurah yang bertugas. Kan kemarin sudah ada panitia juga yang memberikan arahan, penjelasan sosialisasi" ucapnya.

Sebelumnya, warga Jalan Cikoko Barat III, Kelurahan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, mengeluhkan limbah kotoran sapi yang berada di sekitar permukiman mereka. Pasalnya, limbah tersebut mengeluarkan bau yang cukup menyengat.

“Permasalahan limbah sapi ini sudah berlangsung selama 21 tahun atau sejak 2002. Namun hingga saat ini tidak menemukan solusinya,” ujar salah satu warga, Hasan Alhabsy di Jakarta, Selasa (27/6/2023).