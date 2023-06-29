Stres Hendak Disembelih, Sapi Kabur ke Jalan Tol Ancol

JAKARTA - Seekor sapi kabur ke jalan Tol Ancol Barat KM 21.800.B, Jakarta Utara. Sapi itu rencananya akan disembelih di Masjid Jami Nurudin, Jalan Gedung Panjang, Tambora, Jakarta Barat.

Kasat Patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya, Kompol Sutikno menuturkan, berdasarkan keterangan panitia kurban masjid Jami Nurudin, sapi tersebut mengalami stres saat akan disembelih. Dikarenakan stres, sapi tersebut berlari meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban itu.

"Saat akan dilakukan penyembelihan di Masjid Jami' Nurudin mengalami stres dan memberontak selanjutnya lari kabur meninggalkan lokasi penyembelihan," ucap Sutikno dalam keterangan, Kamis (29/6/2023).

Sutikno mengatakan, peristiwa kaburnya sapi itu terjadi sekitra pukul 09.30 WIB. Sapi tersebut awalnya masuk melalui jalan tol melalui off ramp Gedung Panjang 2 Km.22.200 A, hingga akhirnya berhasil diamankan oleh petugas di Tol Ancol Barat KM 21.800.B.

"Setiba di Km 21.800 B sapi berhenti kemudian oleh petugas PJR dan petugas PT CMNP dibantu panitia kurban Masjid Jami' Nurudin dilakukan evakuasi dan berhasil diamankan," ucapnya.

Saat proses evakuasi, sapi berwarna putih itu diamakan petugas dan diikatkan ke mobil box yang ada di jalan tol. Pengikatakan ke bagian mobil itu dilakukan agar sapi tersebut tidak kembali kabur.