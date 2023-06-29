Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peduli kepada Masyarakat, Perindo Berikan Hewan Kurban Seberat 600 Kilogram

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |13:47 WIB
Peduli kepada Masyarakat, Perindo Berikan Hewan Kurban Seberat 600 Kilogram
Partai Perindo sumbangkan hewan kurban sapi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo menyumbangkan hewan kurban kepada masyarakat untuk hari Raya Idul Adha 2023. Kegiatan ini bentuk kepedulian Partai Perindo untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Partai Perindo yang ditetapkan oleh KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu telah menjalankan program ini selama bertahun-tahun. Hal ini terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan, program ini akan terus berlanjut. Pasalnya, program donasi hewan kurban ini menyentuh masyarakat secara langsung dan dapat meningkatkan kepercayaan warga kepada partai Perindo.

“Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena selama ini kita dalam keadaan baik. Dan untuk hari raya Idul Adha ini kami menyumbangkan 1 ekor sapi (seberat) 600 kilogram,” kata Liliana di sela acara peresmian pemberian donasi hewan kurban, di Kelurahan Rawa Barat, Jakarta Selatan, Rabu (28/6/2023).

“Itu (akan) dibagikan untuk warga yang membutuhkan, terutama kepada masyarakat Rawa Barat, di daerah Jakarta Selatan,” tambahnya.

Partai Perindo dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu memang kerap menggelar program yang merangkul masyarakat bawah.

Liliana Tanoesoedibjo menegaskan, bahwa program-program semacam ini akan dilanjutkan oleh Partai Perindo. Selain itu, akan ada program-program lain yang juga akan melibatkan masyarakat kalangan menengah ke bawah.

