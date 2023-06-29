Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat Hewan Kurban, Warga Rawa Barat: Perindo Peduli kepada Rakyat Kecil

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:00 WIB
Dapat Hewan Kurban, Warga Rawa Barat: Perindo Peduli kepada Rakyat Kecil
Perindo bagikan hewan kurban di Jaksel (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo memberikan satu ekor sapi seberat 600 kilogram kepada warga Kelurahan Rawa Barat, Jakarta Selatan. Program donasi hewan kurban ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Penyerahan hewan kurban itu dilakukan oleh Ketua Umum Kartini Partai Perindo, Liliana Tanoesoedibjo. Satu ekor sapi itu diterima oleh Ketua RW 01 Rawa Barat Ariyas Setyarto sebagai perwakilan warga.

Nantinya, hewan kurban itu akan dipotong dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Menurut Aris, apa yang dilakukan Partai Perindo sangat penting untuk menunjukkan kepedulian mereka pada rakyat kecil.

“Satu hal yang paling penting sebetulnya adalah partai politik itu lahir dari mana? Pastinya masyarakat. Lalu tugas partai politik adalah mereka harus merekat di masyarakat, salah satunya adalah bagaimana kepedulian partai politik kepada masyarakat,” kata Aris usai menerima hewan kurban.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
