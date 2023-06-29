Bagikan 600 Paket Daging Kurban, Bacaleg Perindo: Semoga Jadi Berkah

JAKARTA - Momen Idul Adha 1444 Hijriyah dimanfaatkan oleh Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk berbagi kebaikan kepada masyarakat. Salah satunya H. Raden Novriandi Bacaleg DPRD DKI Jakarta dan Agus Winarno Sekjen DPP BAJA Perindo.

Raden Novriandi yang juga sebagai Ketua DPW BAJA Perindo melakukan pemotongan dan pembagian hewan kurban seberat 1,1 ton. Ia menyebutkan kegiatan itu memang diadakannya setiap tahun.

BACA JUGA:

DPW Partai Perindo Sulteng Salurkan Hewan Kurban, Dagingnya untuk Korban Gempa Tinggal di Huntara

“Alhamdulillah hari ini adalah pemotongan hewan kurban yang kebetulan setiap tahun memang saya adakan di sini,” kata Raden kepada MPI, Kamis (29/6/2023).

Kader Partai Perindo, Partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyebutkan dirinya menyiapkan 600 paket daging hewan kurban yang akan dibagikan kepada masyarakat di wilayah RT 09 RW 06 Kelurahan Harapan Mulya, Jakarta Pusat.

“Ini ada 4 ekor semua saya bagikan kupon sekitar 600 kupon itu saya bagikan ke beberapa RW dan kebagian juga ke kelurahan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap dengan dibagikannya daging hewan kurban ini dapat dirasakan bagi masyarakat yang membutuhkan.