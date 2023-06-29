Potong Hewan Kurban Seberat 1,1 Ton, Baja Perindo Gaungkan Semangat Berbagi

JAKARTA - Baja Partai Perindo membagikan 600 paket daging hewan kurban berjenis sapi di momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah, Kamis (29/6/2023). Pembagian itu diberikan kepada warga di RT 09, RW 06 Kelurahan Harapan Mulya Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sekjen Baja DPP Baja Perindo, Agus Winarno menyebutkan 600 paket daging hewan kurban itu dari hasil pemotongan 4 ekor sapi yang dikurbankan. Selain itu, ia menyebutkan kegiatan tersebut bentuk kerja sama dengan DPW Baja Perindo.

“Kami dari DPP Baja Perindo itu bekerja sama dengan DPW Baja Perindo Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kurban dengan pemotongan 4 ekor sapi dijadikannya 600 paket yang dibagikan,” kata dia saat ditemui di lokasi, Kamis.

Sekjen DPP Baja Perindo, Partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyebutkan pembagian hewan kurban itu akan disalurkan oleh para anggota-anggota Baja Partai Perindo kepada para warga sekitar dan yang membutuhkan.

“Untuk yang warga itu sudah otomatis, terus kita juga ada pembagian kupon itu untuk warga yang dirasa kita itu kurang mampu dalam sisi ekonomi itu juga kita berikan lebih,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya kegiatan ini bisa terus meningkatkan semangat berkurban dan berbagi kepada yang memang membutuhkan.