Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Potong Hewan Kurban Seberat 1,1 Ton, Baja Perindo Gaungkan Semangat Berbagi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:34 WIB
Potong Hewan Kurban Seberat 1,1 Ton, Baja Perindo Gaungkan Semangat Berbagi
Hewan kurban Bacaleg Perindo. (Foto: Riyan Rizky)
A
A
A

JAKARTA - Baja Partai Perindo membagikan 600 paket daging hewan kurban berjenis sapi di momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah, Kamis (29/6/2023). Pembagian itu diberikan kepada warga di RT 09, RW 06 Kelurahan Harapan Mulya Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sekjen Baja DPP Baja Perindo, Agus Winarno menyebutkan 600 paket daging hewan kurban itu dari hasil pemotongan 4 ekor sapi yang dikurbankan. Selain itu, ia menyebutkan kegiatan tersebut bentuk kerja sama dengan DPW Baja Perindo.

“Kami dari DPP Baja Perindo itu bekerja sama dengan DPW Baja Perindo Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kurban dengan pemotongan 4 ekor sapi dijadikannya 600 paket yang dibagikan,” kata dia saat ditemui di lokasi, Kamis.

Sekjen DPP Baja Perindo, Partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyebutkan pembagian hewan kurban itu akan disalurkan oleh para anggota-anggota Baja Partai Perindo kepada para warga sekitar dan yang membutuhkan.

“Untuk yang warga itu sudah otomatis, terus kita juga ada pembagian kupon itu untuk warga yang dirasa kita itu kurang mampu dalam sisi ekonomi itu juga kita berikan lebih,” ujarnya. 

Lebih lanjut, ia berharap dengan adanya kegiatan ini bisa terus meningkatkan semangat berkurban dan berbagi kepada yang memang membutuhkan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement