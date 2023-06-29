Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tangki Air Terperosok ke Parit di Tol JORR, Sopir Terjepit

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:46 WIB
Truk Tangki Air Terperosok ke Parit di Tol JORR, Sopir Terjepit
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan tunggal truk tangki air terjadi di Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) KM 9.600 mengarah ke Bandara Soekarno -Hatta. Truk terperosok ke sebuah sungai terjadi di sebelah kiri tol tersebut.

Kasiops Gulkarmat Jakarta Barat Syarifudin menyebutkan peristiwa itu terjadi pada hari ini Kamis (29/6/2023) pagi.

“Kecelakaan terjadi pada pukul 07.40 WIB,” kata Syarifudin kepada wartawan, Kamis.

Dari foto yang diterima MNC Portal Indonesia, terlihat bagian depan truk berada dalam posisi di dalam air, sementara badan truk di atas.

Sopir truk terlihat sudah berada dalam kondisi terjepit dengan posisi kepala keluar dari jendela dengan kondisi lemas. Sopir sudah menggunakan selang oksigen untuk bernapas. 

Petugas pun berusaha mengeluarkan sopir yang terjebak dengan menggergaji bagian pintu mobil. Pada proses pengerjaan itu, sopir truk dipakaikan helm atau pelindung kepala agar tidak terkena serpihan gergaji.

“Informasi dari Jasa Marga kendaraan jenis truk Elf tergelincir ke sisi kiri ruas jalan tol, indikasi korban pengemudi truk dan truk sudah berhasil dievakuasi,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement