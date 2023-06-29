Truk Tangki Air Terperosok ke Parit di Tol JORR, Sopir Terjepit

JAKARTA - Kecelakaan tunggal truk tangki air terjadi di Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) KM 9.600 mengarah ke Bandara Soekarno -Hatta. Truk terperosok ke sebuah sungai terjadi di sebelah kiri tol tersebut.

Kasiops Gulkarmat Jakarta Barat Syarifudin menyebutkan peristiwa itu terjadi pada hari ini Kamis (29/6/2023) pagi.

“Kecelakaan terjadi pada pukul 07.40 WIB,” kata Syarifudin kepada wartawan, Kamis.

Dari foto yang diterima MNC Portal Indonesia, terlihat bagian depan truk berada dalam posisi di dalam air, sementara badan truk di atas.

Sopir truk terlihat sudah berada dalam kondisi terjepit dengan posisi kepala keluar dari jendela dengan kondisi lemas. Sopir sudah menggunakan selang oksigen untuk bernapas.

Petugas pun berusaha mengeluarkan sopir yang terjebak dengan menggergaji bagian pintu mobil. Pada proses pengerjaan itu, sopir truk dipakaikan helm atau pelindung kepala agar tidak terkena serpihan gergaji.

BACA JUGA: Mobil Listrik Mercy Alami Kecelakaan Tunggal di Tol JORR

“Informasi dari Jasa Marga kendaraan jenis truk Elf tergelincir ke sisi kiri ruas jalan tol, indikasi korban pengemudi truk dan truk sudah berhasil dievakuasi,” ucapnya.