Warga Jakut Senang Terima Hewan Kurban, Doakan Perindo Terus Menebar Kebaikan

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Jakarta Utara (Jakut) melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1444 Hijriah. Herman (37) menjadi salah satu warga yang mendapatkan daging hewan kurban dari DPD Partai Perindo Jakut.

Herman mengatakan dia hanya mendapatkan daging dari DPD Partai Perindo Jakarta Utara. Penyerahan daging kurban ini dilakukan di kantor DPD Partai Perindo Jakut, Jalan Raya Cilincing, Ruko Cilincing Plaza, Jakarta Utara.

BACA JUGA:

"Iya cuma dapet di sini, ikut seneng lah kita," kata Herwan, Kamis (29/6/2023).

Daging kurban yang sudah didapat itu rencananya akan dijadikan olahan sup oleh Herman, untuk dimakan bersama keluargannya. Ia berharap, Partai Perindo yang telah ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bisa terus menebar kebaikan kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan tahun berikutnya lebih baik lagi dan lebih banyak lagi lah bisa merasakan hewan kurban ini," katanya.

BACA JUGA:

Sementara itu, Ketua DPD Partai Perindo Jakut, Capt Antonius Riyanto Saputro merasa senang bisa melaksanakan kurban kali ini. Potongan daging hewan kurban ini akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kita akan bagikan disini khususnya bagi warga sekitar sini, juga fakir miskin dan kalangan menengah ke bawah," ucap Antonius.

Antonius yang maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap agar hewan kurban yang diterima ini, dapat bermanfaat untuk masyarakat. Terlihat para kader Perindo juga turut hadir dalam prosesi pembagian hewan kurban kali ini.

"Kita laksanakan di kantor, karena sebagai ungkapan syukur untuk jajaran pengurus khsusnya DPD dan DPC Jakarta Utara, sebaagi ungkapan kurban di Hari Raya Idul Adha ini agar kita bisa berbagi dengan masyarakat kita disekitar kantor kita," sambungnya.

Sebagai informasi, Partai Perindo merupakan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo. Perindo juga dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

Pada momentum perayaan Hari Raya Idul Adha kali ini seluruh DPD Partai Perindo DKI Jakarta melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kegiatan ini dinilai positif karena dapat membantu masyarakat.