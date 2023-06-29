Bacaleg Perindo Vicky Prasetyo Sholat Idul Adha Bersama Warga dan Bagikan Hewan Kurban

BEKASI - Bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Perindo Vicky Prasetyo bersama dengan bacaleg lainnya melaksanakan Sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Rumah Pemenangan Arena Gladiator, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (29/6/2023) pagi. Sejumlah warga sekitar pun turut menunaikan Sholad Id di rumah pemenangan tersebut.

Usai melaksanakan Sholat Idul Fitri, Vicky Prasetyo dan bacaleg lainnya langsung membagikan santunan kepada anak yatim dan kaum dhuafa serta membagikan daging hewan kurban.

Sholat Idul Adha di Jalan Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi itu berlangsung hikmat dan khusyuk meskipun digelar dalam lingkup yang lebih kecil. Masing-masing peserta terlihat mengikut rangkaian sholat hingga mendengarkan khutbah.

Selain Vicky, bacaleg dari Partai Perindo yang hadir ialah Ressa Herlambang, Fadholly Safri dan Vianty Arvy. Mereka tampak kompak menyatu dengan masyarakat.

Dalam kesempatan ini,Vicky Prasetyo menyampaikan Sholat Id kali ini merupakan sholat yang digelar pertama kali di Arena Gladiator. Menurutnya hal ini dilakukan untuk menunjukkan kedekatan dengan masyarakat.

“Dan ini menjadi awalan yang baik buat kita untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi seperti ini,” ucap Vicky.