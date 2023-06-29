Viral! Sapi Lari di Jalanan Tangsel, Nyaris Seruduk Pemotor

TANGERANG SELATAN - Seekor sapi nampak terlepas dan berlarian di tepi Jalan Ceger Raya, Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (29/06/23). Beberapa pengendara motor yang melintas dari arah berbeda nyaris diseruduk.

Peristiwa itu diposting oleh salah satu akun media sosial @kabarbintaro. Dalam keterangannya disebutkan, jika sapi tersebut terlepas dan berlarian di pinggir jalan pagi tadi.

"Terlihat sapi berlari di Jalan Raya Ceger, Pondok Aren, pagi tadi," bunyi keterangan itu.

BACA JUGA: Sapi di Garut Ngamuk saat Disembelih Hampir Tabrak Sejumlah Warga

Dalam video, sapi berwarna cokelat itu nampak berlari di tepi jalan pada jalur berlawanan arah. Beberapa pengendara motor memilih menghindar, ada juga yang berhenti sejenak sambil membiarkan sapi berlalu.

Meski terus berlari, sapi itu tak merusak bangunan di dekatnya. Tak terlihat ada pemilik yang mengejar di belakang. Belum diketahui apakah sapi yang lepas tersebut bagian dari hewan kurban atau bukan.