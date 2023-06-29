Bersihkan Jeroan Hewan Kurban di Sungai Citarum, Remaja di Bekasi Tenggelam

BEKASI - Seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hanyut saat mencuci daging kurban di Sungai Citarum. Hingga saat ini, korban berinisial GG (20) itu belum ditemukan masih dalam pencarian petugas gabungan.

"Peristiwa itu terjadi, pada Kamis (29/6/2023) sekira pukul 09.30 WIB," kata Kapolsek Pebayuran, AKP Ani Widayati dalam keterangannya, Kamis (29/6/2023).

Ani mengatakan, saat itu korban bersama temannya MD (18) dan DN (20) sedang mencuci jeroan kurban yang baru saja disembelih dari masjid dengan menceburkan diri ke sungai. Namun ternyata arus cukup deras dan mereka mulai hanyut.

"Korban bersama temannya berenang ke seberang sungai, namun pada saat hendak kembali korban tidak kuat berenang hingga tenggelam," kata Ani.

Peristiwa itu terjadi di Sungai Citarum, Kampung Babakan Pasar, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini korban masih dalam pencarian petugas gabungan.

"Korban belum ditemukan, masih dalam pencarian di lokasi saat ini," pungkasnya.

(Awaludin)