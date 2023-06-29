Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Idul Adha, Jasa Marga Catat 388 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:02 WIB
Idul Adha, Jasa Marga Catat 388 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek
Ilustrasi. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana mengatakan, Jasa Marga mencatat sebanyak 388.942 kendaraan keluar Jabotabek pada H-2 s.d H-1 Hari Raya Idul Adha 1444H/2023 yang jatuh pada periode Selasa-Rabu, 27-28 Juni 2023.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). Total volume lalin yang keluar wilayah Jabotabek ini naik 50% jika dibandingkan lalin normal," ujarnya pada wartawan, Kamis (29/6/2023).

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan, distribusi lalu lintas keluar Jabotabek yang menuju ke tiga arah yaitu mayoritas sebanyak 206.511 kendaraan (53,10%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 103.834 kendaraan (26,70%) menuju arah Barat (Merak), dan 78.597 kendaraan (20,21%) menuju arah Selatan (Puncak). Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

ARAH TIMUR (TRANS JAWA & BANDUNG)

- Lalin keluar Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 113.089 kendaraan, naik sebesar 114,90% dari lalin normal.

- Lalin keluar Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 93.422 kendaraan, naik sebesar 75,91% dari lalin normal. Total lalin keluar Jabotabek yang menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 206.511 kendaraan, naik sebesar 95,32% dari lalin normal.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Lalin Tol Jasa Marga Idul Adha
