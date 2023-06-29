Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Kelompok Remaja di Bekasi Tawuran, Satu Orang Kena Bacok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:08 WIB
Dua Kelompok Remaja di Bekasi Tawuran, Satu Orang Kena Bacok
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Aksi tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Joyo Martono, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tawuran tersebut menyebabkan satu orang terkena luka bacok.

Video aksi tawuran viral dan tersebar di media sosial. Dalam video, tersebut terlihat puluhan remaja tanggung beringiringan menaiki sepeda motor di ruas jalan tersebut.

Mayoritas diantaranya bahkan memegang senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Pemuda itu juga terlihat menggunakan petasan selama menjalankan aksinya.

Bahkan dalam video juga tertampil satu pemuda yang diduga jadi korban. Pelaku dihujani senjata tajam tanpa henti.

“Memang saya ramai mendengar suara petasan, pas paginya saya melihat rekaman CCTV memang ada kejadian aksi tawuran bacok-bacokan, rekaman CCTV karena melihat mereka lari-lariaan,” kata warga setempat, Lukman Nur Hakim, Kamis (29/6/2023).

Lukman tidak bisa mengidentifikasi para pelaku lantaran tidak mengenalinya. Namun diduga pelaku merupakan dua kelompok remaja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement