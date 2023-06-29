Dua Kelompok Remaja di Bekasi Tawuran, Satu Orang Kena Bacok

BEKASI - Aksi tawuran dua kelompok remaja terjadi di Jalan Joyo Martono, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tawuran tersebut menyebabkan satu orang terkena luka bacok.

Video aksi tawuran viral dan tersebar di media sosial. Dalam video, tersebut terlihat puluhan remaja tanggung beringiringan menaiki sepeda motor di ruas jalan tersebut.

Mayoritas diantaranya bahkan memegang senjata tajam jenis celurit berukuran besar. Pemuda itu juga terlihat menggunakan petasan selama menjalankan aksinya.

Bahkan dalam video juga tertampil satu pemuda yang diduga jadi korban. Pelaku dihujani senjata tajam tanpa henti.

“Memang saya ramai mendengar suara petasan, pas paginya saya melihat rekaman CCTV memang ada kejadian aksi tawuran bacok-bacokan, rekaman CCTV karena melihat mereka lari-lariaan,” kata warga setempat, Lukman Nur Hakim, Kamis (29/6/2023).

Lukman tidak bisa mengidentifikasi para pelaku lantaran tidak mengenalinya. Namun diduga pelaku merupakan dua kelompok remaja.