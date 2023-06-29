Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bos Warung Sate Ditemukan Tewas Mengenaskan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:14 WIB
Bos Warung Sate Ditemukan Tewas Mengenaskan
Polisi evakuasi mayat bos sate di Bekasi (foto: MPI/Jonathan)
BEKASI - Warga Kelurahan Medan Satria, digegerkan penemuan mayat di sebuah Warung Sate Mas Wid yang berada di Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Mayat itu diduga korban pembunuhan.

Korban diketahui bernama Dodo, yang diduga pemilik rumah makan sate tersebut. Dodo pertama kali ditemukan di bagian kamar warung miliknya.

"Namanya Dodo pemilik warung ini. Ditemukan di kamar," kata Nur salah satu saksi, Kamis (29/6/2023).

Dodo diduga menjadi korban pembunuhan. Sebab, saat ditemukan pertama kali, ditemukan luka pada bagian tubuhnya. “Ditemukan luka di tangan dan dadanya,” tambahnya.

