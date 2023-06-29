Vicky Prasetyo Bahagia Bisa Berbagi Kebahagiaan untuk Warga Sekitar

BEKASI - Bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Partai Perindo Vicky Prasetyo mengaku senang bisa berbagi kebahagiaan ke warga sekitar di momen Idul Adha 1444 H. Vicky menyerahkan hewan kurban juga santunan untuk anak yatim usai melaksanakan Sholat Id.

Seluruh acara dilaksanakan di Rumah Pemenangan Arena Gladiator, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (29/6/2023) pagi. Sejumlah warga sekitar pun turut menunaikan Sholad Id di rumah pemenangan tersebut.

“Semoga kurban kita, sedikit banyak apa yang kita punya kita sisihkanlah, semoga bermanfaat. Kita bisa bantu ekonomi makin lebih baik, kita bisa beri kebahagiaan ke lingkungan sekitar, berbagi kurban, santunan,” ucap Vicky.

Dalam kesempatan ini,Vicky Prasetyo menyampaikan Sholat Id kali ini merupakan sholat yang digelar pertama kali di Arena Gladiator. Menurutnya hal ini dilakukan untuk menunjukkan kedekatan dengan masyarakat.

“Dan ini menjadi awalan yang baik buat kita untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi seperti ini,” ucap Vicky.

Selain itu, Vicky juga membuka lebar rumah pemenangannya untuk menampung kegiatan masyarakat. Hal itu juga untuk menunjukkan identitas Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Idonesia sejahtera.