Polda Metro Pastikan Narkoba Jenis Zombie Belum Beredar di Jakarta

JAKARTA - Peredaran narkotika jenis Tranq ataupun obat Xylazine yang marak terjadi di Amerika Serikat, hingga mengakibatkan penggunanya menjadi seperti zombie dipastikan belum ada di wilayah DKI Jakarta.

Dirresnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Hengki mengatakan, peredaran narkoba zombie itu belum terdeteksi masuk ke Jakarta maupun di seluruh Indonesia.

“Belum ada. Belum ada,” ujar Hengki kepada wartawan, Kamis (29/6/2023).

Kendati demikian, Hengki mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terlibat aktif memerangi narkoba dan juga peredarannya. Salah satu caranya yakni dengan cara menginformasikan kepada kepolisian jika mengetahui atau melihat adanya transaksi terkait narkoba.

“Makanya sama-sama seluruh lapisan masyarakat. Semua yang berkewenangan membasmi narkoba itu,” ucap Hengki.

“Kita sama-sama mencegah jangan sampai kita terjadi masyarakatnya seperti zombie sudah parah dalam menggunakan penyalahgunaan narkoba. Sampai separah begitu,” pungkasnya.

(Awaludin)