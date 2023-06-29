Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kawanan Maling Gasak Rumah di Jagakarsa, Perhiasan dan Kamera Raib

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |18:31 WIB
Kawanan Maling Gasak Rumah di Jagakarsa, Perhiasan dan Kamera Raib
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian terjadi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban diketahui bernama Bowo. Para pelaku berhasil menggasak perhiasan hingga kamera senilai Rp30 juta raib.

"Barang-barang yang dibawa kabur tiga unit laptop merek asus dua unit dan toshiba, cincin berlian 3,5 gram, cincin emas 2,17 gram, dan gelang emas anak 2 gram, cincin emas putih, hingga kamera canon 6 d mark II dan lensa canon 17-40. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp30 juta," ujar Bowo pada wartawan, Kamis (29/6/2023).

Menurutnya, dia telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Jagakarsa. Laporan telah diterima dan teregistrasi dengan Nomor: LP/B/510/VI/2023/SPKT/POLSEK JAGAKARSA/POLRES METROJAKSEL/ POLDA METRO JAYA, tertanggal 27 Juni 2023.

Adapun aksi pencurian itu, kata dia, terjadi saat dia baru saja keluar dari rumahnya di bilangan Jagakarsa menggunakan mobilnya. Kurang dari 10 menit dia pergi, pelaku pun masuk ke dalam rumahnya.

Hal itu, tambah Bowo, diketahuinya berdasarkan rekaman kamera CCTV milik warga lainnya, yang mana terdeteksi pula pelaku berjumlah empat orang. Mereka menggunakan dua sepeda motor matik yang saling berboncengan.

"Dua orang menjadi eksekutor masuk ke dalam rumah dan duanya lagi menunggu di sepeda motor sambil memantau lokasi di sekitar. Para pelaku nampak berpakaian rapih dengan jaket, helm dan sepatu, serta seluruhnya menggunakan masker," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement