Kawanan Maling Gasak Rumah di Jagakarsa, Perhiasan dan Kamera Raib

JAKARTA - Aksi pencurian terjadi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Korban diketahui bernama Bowo. Para pelaku berhasil menggasak perhiasan hingga kamera senilai Rp30 juta raib.

"Barang-barang yang dibawa kabur tiga unit laptop merek asus dua unit dan toshiba, cincin berlian 3,5 gram, cincin emas 2,17 gram, dan gelang emas anak 2 gram, cincin emas putih, hingga kamera canon 6 d mark II dan lensa canon 17-40. Total kerugian diperkirakan mencapai Rp30 juta," ujar Bowo pada wartawan, Kamis (29/6/2023).

Menurutnya, dia telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Jagakarsa. Laporan telah diterima dan teregistrasi dengan Nomor: LP/B/510/VI/2023/SPKT/POLSEK JAGAKARSA/POLRES METROJAKSEL/ POLDA METRO JAYA, tertanggal 27 Juni 2023.

Adapun aksi pencurian itu, kata dia, terjadi saat dia baru saja keluar dari rumahnya di bilangan Jagakarsa menggunakan mobilnya. Kurang dari 10 menit dia pergi, pelaku pun masuk ke dalam rumahnya.

Hal itu, tambah Bowo, diketahuinya berdasarkan rekaman kamera CCTV milik warga lainnya, yang mana terdeteksi pula pelaku berjumlah empat orang. Mereka menggunakan dua sepeda motor matik yang saling berboncengan.

"Dua orang menjadi eksekutor masuk ke dalam rumah dan duanya lagi menunggu di sepeda motor sambil memantau lokasi di sekitar. Para pelaku nampak berpakaian rapih dengan jaket, helm dan sepatu, serta seluruhnya menggunakan masker," pungkasnya.

