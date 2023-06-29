Serahkan Dua Ekor Sapi Kurban, Bacaleg Perindo Maknai Idul Adha sebagai Ibadah Sosial

JAKARTA - Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapil 1 Kota Depok, Tati Sri Hardina menyerahkan dua ekor sapi kurban pada panitia di kawasan Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Hewan kurban yang diserahkan kepada masyarakat dapat dimaknai sebagai salah satu ibadah sosial agar dapat membantu masyarakat kurang mampu.

Tati mengatakan, dua ekor sapi yang yang telah dipersiapkan dan akan diserahkan ke panitia. Satu ekor sapi diserahkan kepada panitia di lingkuangan RW 7, dan satu ekor lagi bakal diserahkan di wilayah lain yang juga di Kecamatan Pancoran Mas, Depok.

"Kita menyerahkan dua hewan kurban. Satu diserahkan pada masyarakat RW 7 Kelurahan Rangkapan Jaya, Pancoran Mas Depok. Satu lagi diserahakan di wilayah lain," kata Tati kepada wartawan, Kamis (29/6/2023).

Dalam menyerahkan hewan kurban tersebut, Bacaleg yang akrab disapa Rere itu mengatakan bahwa Hari Raya Idul Adha 1444 H dapat dimaknai sebagai ibadah yang memerlukan pengorbanan dengan penuh keikhlasan.

"Hari raya ini dapat dimaknai sebagai ibadah yang wujudnya pengorbanan dan keikhlasan kita," kata Rere.