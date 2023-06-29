Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sore Ini, Lalin di Jalur Puncak Oneway Arah Jakarta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |16:46 WIB
Sore Ini, Lalin di Jalur Puncak <i>Oneway</i> Arah Jakarta
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor sedang diberlakukan sistem oneway arah Jakarta. Kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak tidak bisa melintas untuk sementara waktu.

"Pukul 14.30 WIB kita satu arahkan ke bawah (Jakarta) karena antreannya sudah sampai Masjid Attawun," kata KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novinto kepada wartawan, Kamis (29/6/2023).

Kata dia, untuk kondisi Jalur Puncak sejak pagi hingga siang pada libur Idul Adha ini terpantau masih lancar. Namun, terjadi sedikit peningkatan arus pada siang hari sehingga diperlukan rekayasa lalu lintas.

"Pagi tidak ada satu arah dikarenakan arusnya tidak begitu melonjak. Kemudian di siang hari tadi dipantau sampai jam 12.00 WIB itu masih relatif ramai lancar, namun pada saat jam 14.00 WIB itu yang ke atas antreannya sudah cukup panjang hambatannya di Megamendung dan Pasar Cisarua," jelasnya.

Adapun prediksi kepadatan di Jalur Puncak akan terjadi pada Jumat-Sabtu pagi. Sedangkan, arus balik wisatawan diperkirakan pada hari Minggu.

"(Prediksi) besok pagi sama Sabtu pagi untuk ke atas (arah Puncak), ke bawah (Jakarta) ya hari Minggu karena terakhir libur long weekend," tutupnya.

(Awaludin)

      
