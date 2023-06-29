Viral Sapi Kurban Berdiri Kembali Setelah Disembelih, Polisi Ungkap Faktanya

JAKARTA - Viral di media sosial video seekor sapi kurban berdiri seolah hidup kembali setelah dipotong oleh panitia kurban. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Dalam video yang diterima MNC Portal, terlihat seekor sapi jenis simental berdiri tegak meski telah disembelih. Sapi tersebut berdiri dengan terikat tambang di sebuah pohon.

Seolah tak ingin mati, meski darah terus keluar dari tenggorokan, sapi erwarna merah kecoklatan tersebut tetap berdiri. Masyarakat yang ada di sekitar hanya berdiri dan melihat fenomena tersebut.

Kapolsek Bojongsari Kompol Yogi Maulana mengatakan, peristiwa tersebut terjadi di Mushola Nurul Ahyar Jalan Parakan RT 04/ RW 05, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Saat itu di lokasi tengah melakukan proses penyembelihan hewan kurban, yakni 2 sekor sapi dan 4 ekor kambing.

Saat menyembelih sapi kurban yang viral itu memang sempat berdiri kembali usai dipotong. "Pada saat pemotongan sapi kurban dari Bapak H Farhan, sapi yang sudah dipotong sempat berdiri kembali," kata Yogi.