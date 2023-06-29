Tabung Gas 12 Kg Meledak di Cengkareng, Pria Ini Alami Luka Bakar

JAKARTA - Kebakaran terjadi di rumah tinggal tepatnya di Jalan Almarifah nomor 31 RT 001 RW 012, Kelurahan Rawa Buaya pada Kamis (29/6/2023) sekira pukul 07.20 WIB. Kebakaran itu mengakibatkan luka bakar terhadap korban.

Satgas Gulkarmat Kelurahan Rawa Buaya, Daryana menyebutkan peristiwa kebakaran itu bermula ketika korban mau memasak air di dapur.

“Ketika menyalakan kompor langsung seketika meledak, sehingga menghancurkan seluruh ruang dapur dan juga ruang kamar,” kata Daryana dalam keterangan tertulisnya.

Daryana menyebutkan luas area yang terbakar sekitar 30 meter persegi. Peristiwa itu pun berdampak terhadap satu keluarga dari tiga orang.