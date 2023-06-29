Bos Warung Sate Diduga Dibunuh, Polisi Sita Sejumlah Barang Bukti

BEKASI - Mayat pria diduga korban pembunuhan ditemukan di warung sate di Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Polisi yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) langsung mengamankan sejumlah barang bukti.

“Ada beberapa dari lokasi yang kita amankan. Mudah-mudahan bisa kita lakukan penyelidikan,” kata Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani Hamdani, Kamis (29/6/2023).

BACA JUGA: Bos Warung Sate Ditemukan Tewas Mengenaskan

Dani menjelaskan, pihaknya juga langsung memeriksa sejumlah saksi-saksi dan kerabat yang berada di lokasi kejadian. Kendati demikian dia belum merinci siapa-siapa saja yang diperiksa.

“(Yang diamankan) korban, barang bukti dan saksi-saksi. Nanti ya,” ungkapnya.