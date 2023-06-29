Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berkurban 2 Ekor Sapi, BAJA Perindo Tegaskan Komitmen Membantu Masyarakat

Erfan Maruf , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |18:33 WIB
Berkurban 2 Ekor Sapi, BAJA Perindo Tegaskan Komitmen Membantu Masyarakat
Drisye Siahaya. (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Ketua Umum DPP Baja Perindo Drisye Siahaya mendampingi DPW Baja Perindo Jawa Barat menyerahkan 2 ekor sapi kurban untuk masyarakat. Dia menyebut pemberian dua ekor sapi kepada masyarakat menjadi bukti bahwa Partai Perindo komitmen membantu masyarakat. 

"Saya mewakili DPP Baja Perindo mendaping DPW Baja Perindo Jawa Barat menyerahkan hewan kurban pada masyarakat untuk bisa disalurkan panitia ke berbagai masyarakat ke rumah masing-masing," kata Drisye, Kamis (29/6/2023).

 BACA JUGA:

Dia menyebut bahwa Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriyah menjadi salah satu ajang berbagi secara tulus kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal itu sangat diperlukan agar masyrakat yang mampu selalu memperhatikan lingkungan sekitar untuk berbagi. 

Hal itu selaras dengan upaya Perindo untuk mensejahterakan rakyat. "Masyarakat bisa melihat, di mana kita tidak berhenti-hentinya melakukan sosialisasi, memberikan bantuan melalui program mensejahterakan masyarakat," kata Drisye. 

 BACA JUGA:

Sementara itu Ketua DPW BAJA Perindo Jawa Barat (Jabar) sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo, Tati Sri Hardina mengatakan berkurban di Hari Raya Idul Adha dapat dimaknai sebagai salah satu ibadah sosial agar dapat membantu masyarakat kurang mampu dengan penuh keikhlasan. 

"Hari raya ini dapat dimaknai sebagai ibadah yang wujudnya pengorbanan dan keikhlasan kita," kata wanita yang akrab disapa Rere itu.

