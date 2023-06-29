Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Polisi Setop Live Musik Kafe saat Malam Takbiran di Cileungsi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |18:48 WIB
Kronologi Polisi Setop Live Musik Kafe saat Malam Takbiran di Cileungsi
Foto: Polsek Cileungsi
A
A
A

BOGOR - Polisi menghentikan acara live musik salah satu kafe di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pasalnya, acara itu digelar ketika malam takbiran Idul Adha 1444 H pada Rabu 28 Juni 2023.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan tindakan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan acara live musik yang digelar oleh kafe. Dari situ, masyarakat melaporkannya kepada Polsek Cileungsi.

"Saya datang karena ada aduan dari masyarakat adanya suara live musik yang bertepatan dengan malam takbiran sehingga saya datang ke sini merespons untuk dihentikan," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Kamis (29/6/2023).

 BACA JUGA:

Tak hanya dinilai mengganggu masyarakat, kegiatan tersebut juga tanpa izin dari pihak Polsek Cileungsi. Ke depan, polisi mengimbau kepada pengelola kafe untuk mematuhi aturan terutama norma dan budaya khususnya terhadap lingkungan sekitar.

"Karena itu yang paling penting dalam berusaha. Ketika kita tidak menghargai lingkungan sekitar ya susah nanti kita menjalani komunikasi," ungkapnya.

BACA JUGA:

Perayaan Idul Adha 1444 H, Tahanan KPK Boleh Dibesuk 2 Jam 

Sementara itu, dalam video dari Polsek Cileungsi, [engelola kafe meminta maaf atas kejadian tersebut. Pihak kafe berdalih acara tersebut terpaksa digelar karena sudah direncanakan sejak jauh hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/519/3145683/hewan_kurban-DeLf_large.jpg
Kocak, Kepala Kambing Kurban Terjepit Pilar Pagar Sesaat Sebelum Disembelih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145676/hewan_kurban-HI3J_large.jpg
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/510/3145385/penampakan_hercules_sapi_kurban_presiden_prabowo_yang_disembelih_di_kulonprogo-LNx1_large.jpg
Penampakan Hercules, Sapi Kurban Presiden Prabowo yang Disembelih di Kulonprogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145386/satgas_indobatt-jCnq_large.jpg
Salut! Kontingen Garuda Serahkan 100 Hewan Kurban di Tanah Perang Lebanon Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/338/3145348/20000_kendaraan_melintas_di_jalur_puncak_pada_momen_libur_panjang_hari_raya_idul_adha_1446_hijriah-uFWh_large.jpg
Libur Panjang Idul Adha, 20.000 Kendaraan Lintasi Jalur Puncak Bogor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145342/daging_kurban_prabowo_gibran_di_masjid_istiqlal_untuk_makan_bergizi_2000_anak_yatim-I4uK_large.jpg
Daging Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal untuk Makan Bergizi 2.000 Anak Yatim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement