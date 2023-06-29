Kronologi Polisi Setop Live Musik Kafe saat Malam Takbiran di Cileungsi

BOGOR - Polisi menghentikan acara live musik salah satu kafe di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pasalnya, acara itu digelar ketika malam takbiran Idul Adha 1444 H pada Rabu 28 Juni 2023.

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan tindakan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang merasa terganggu dengan acara live musik yang digelar oleh kafe. Dari situ, masyarakat melaporkannya kepada Polsek Cileungsi.

"Saya datang karena ada aduan dari masyarakat adanya suara live musik yang bertepatan dengan malam takbiran sehingga saya datang ke sini merespons untuk dihentikan," kata Zulkarnaen dalam keterangannya, Kamis (29/6/2023).

BACA JUGA:

Tak hanya dinilai mengganggu masyarakat, kegiatan tersebut juga tanpa izin dari pihak Polsek Cileungsi. Ke depan, polisi mengimbau kepada pengelola kafe untuk mematuhi aturan terutama norma dan budaya khususnya terhadap lingkungan sekitar.

"Karena itu yang paling penting dalam berusaha. Ketika kita tidak menghargai lingkungan sekitar ya susah nanti kita menjalani komunikasi," ungkapnya.

BACA JUGA:

Perayaan Idul Adha 1444 H, Tahanan KPK Boleh Dibesuk 2 Jam

Sementara itu, dalam video dari Polsek Cileungsi, [engelola kafe meminta maaf atas kejadian tersebut. Pihak kafe berdalih acara tersebut terpaksa digelar karena sudah direncanakan sejak jauh hari.