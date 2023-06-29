Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lalu Lintas Sekitaran Ancol Macet Malam Ini, Jumlah Pengunjung Capai 51 Ribu!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |18:58 WIB
Lalin sekitaran Ancol macet. (Foto: Danandaya Arya)
JAKARTA - Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu tempat wisata favorit di Jakarta untuk liburan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Momentum liburan kali ini, Ancol dipadati puluhan ribu wisatawan.

Pantauan MNC Portal Indonesia, sekitar pukul 18.30 WIB, akibat lonjakan pengunjung Kemacetan menjalar hingga ke dalam kawasan Ancol. Kemacetan itu disebabkan pengendara yang hendak mencari kantong parkir.

"Emang seperti ini kalau hari libur, soalnya mobil mau cari parkir di dekat pantai, padahal di sana juga penuh," ujar salah satu pedagang, Kamis (29/6/2023).

Terlihat kendaraan roda empat cukup lama menunggu hingga akhirnya bisa menginjak pedal gas dari bangku kemudi. Penumpang di dalam kendaraan yang tidak sabar akan kemacetan terpaksa keluar dari mobil. 

Kemacetan tersebut terjadi di Jalan Pantai Indah Ancol, mengarah ke Pantai Lagoon. Sedangkan arah sebaliknya mengarah ke pintu masuk Ancol Barat terbilang sepi kendaraan. 

Sementara itu, Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Ariyadi Eko Nugroho mengungkapkan sebanyak 51.000 orang wisatawan masuk ke Taman Impian Jaya Ancol hingga pukul 18.00 WIB. Mayoritas pengunjung datang menggunakan kendaraan roda empat.

"Data pengunjung Ancol 29 Juni 2023, 51.000 orang, motor 4.000, dan mobil 9.000," ujar Eko saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (29/6/2023).

Eko menduga, lonjakan pengujung Ancol akan terjadi pada Sabtu (1/7). Pihaknya juga mengimbau agar para orang tua yang membawa anak, selalu mengawasi buah hatinya.

"Kami mengimbau pengunjung untuk bisa selalu mengikuti arahan dari petugas operasional di lapangan dan bagi yang membawa anak-anak agar dapat selalu mengawasi dan mendampingi aktivitas rekreasinya agar rekreasi aman dan nyaman untuk semua," ucap Eko.

